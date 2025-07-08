 
Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风迷彩工装长裤 - 浅土褐/帆白

Nike Sportswear

女子中腰 Oversize 风迷彩工装长裤

14% 折让

虽然迷彩通常是为了让人隐入环境，但这款由不易撕裂面料制成的 Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风迷彩工装长裤却为了让你醒目出彩。 超宽松版型搭配裤脚抽绳设计，助你玩转造型比例，风格百变。


  • 显示颜色： 浅土褐/帆白
  • 款式： HM9017-104

Nike Sportswear

14% 折让

虽然迷彩通常是为了让人隐入环境，但这款由不易撕裂面料制成的 Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风迷彩工装长裤却为了让你醒目出彩。 超宽松版型搭配裤脚抽绳设计，助你玩转造型比例，风格百变。

其他细节

  • 膝盖部位采用立体剪裁，结合裤腿魔术贴粘扣式翻盖大号口袋，彰显运动美感
  • 裤脚配有抽绳，供你打造多变造型
  • 共设六个口袋，提供充裕的储物空间

产品细节

  • 面料：97% 棉/3% 氨纶。 上部口袋/腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 弹性腰部搭配加长抽绳
  • 左侧裤腿大口袋饰有刺绣耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐/帆白
  • 款式： HM9017-104

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