 
Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风长裤 - 黑

Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风长裤采用超宽松版型结合加长剪裁，营造舒适穿着感受；裤脚配有系带抽绳，可供自行变换造型。


  • 显示颜色：
  • 款式： IO0479-010

Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风长裤采用超宽松版型结合加长剪裁，营造舒适穿着感受；裤脚配有系带抽绳，可供自行变换造型。

其他细节

  • 膝盖部位采用立体剪裁，彰显运动美感
  • 超宽松版型，为臀部和大腿部位营造充裕活动空间

产品细节

  • 刺绣标志
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 插手口袋
  • 后身贴边口袋
  • 面料：97% 棉/3% 氨纶。 上部口袋：100% 聚酯纤维。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IO0479-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。