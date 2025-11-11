Nike Sportswear
女子中腰 Oversize 风长裤
¥699
Nike Sportswear 女子中腰 Oversize 风长裤采用超宽松版型结合加长剪裁，营造舒适穿着感受；裤脚配有系带抽绳，可供自行变换造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO0479-010
其他细节
- 膝盖部位采用立体剪裁，彰显运动美感
- 超宽松版型，为臀部和大腿部位营造充裕活动空间
产品细节
- 刺绣标志
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋
- 后身贴边口袋
- 面料：97% 棉/3% 氨纶。 上部口袋：100% 聚酯纤维。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
