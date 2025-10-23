 
售罄：

此配色当前无货

穿上这款吸睛惹眼的 Nike Sportswear Slim Fit 女子短款上衣，从人群中脱颖而出，让世界成为你的耀动舞台。这款修身上衣的设计灵感源自街头舞者的醒目造型，助你尽展活力舞姿。前卫蛇纹印花巧搭荧光绿装饰，为这款时尚基础单品增添一抹别致的魅力。椭圆型 Swoosh 图案代表舞者在聚光灯下的舞动印记。无论练舞还是日常穿着，你在哪里，舞台就在哪里。


  • 显示颜色： 浅绿
  • 款式： DV3318-362

时尚造型

其他细节

  • 这款上衣采用短款修身版型，舒适贴合
  • 混纺面料柔软且富有弹性，令你自在舞动

产品细节

  • 修身版型，塑就出众贴合感
  • 52% 聚酯纤维/48% 莫代尔纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。