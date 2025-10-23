Nike Sportswear
女子修身版型短款上衣
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上这款吸睛惹眼的 Nike Sportswear Slim Fit 女子短款上衣，从人群中脱颖而出，让世界成为你的耀动舞台。这款修身上衣的设计灵感源自街头舞者的醒目造型，助你尽展活力舞姿。前卫蛇纹印花巧搭荧光绿装饰，为这款时尚基础单品增添一抹别致的魅力。椭圆型 Swoosh 图案代表舞者在聚光灯下的舞动印记。无论练舞还是日常穿着，你在哪里，舞台就在哪里。
- 显示颜色： 浅绿
- 款式： DV3318-362
时尚造型
其他细节
- 这款上衣采用短款修身版型，舒适贴合
- 混纺面料柔软且富有弹性，令你自在舞动
产品细节
- 修身版型，塑就出众贴合感
- 52% 聚酯纤维/48% 莫代尔纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
