穿上这款吸睛惹眼的 Nike Sportswear Slim Fit 女子短款上衣，从人群中脱颖而出，让世界成为你的耀动舞台。这款修身上衣的设计灵感源自街头舞者的醒目造型，助你尽展活力舞姿。前卫蛇纹印花巧搭荧光绿装饰，为这款时尚基础单品增添一抹别致的魅力。椭圆型 Swoosh 图案代表舞者在聚光灯下的舞动印记。无论练舞还是日常穿着，你在哪里，舞台就在哪里。

显示颜色： 浅绿

款式： DV3318-362