 
Nike Sportswear 女子套头连帽衫 - 大学红

Nike Sportswear

女子套头连帽衫

¥649

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子套头连帽衫采用舒适针织面料，结合舒适风帽和出众设计，别具匠心。


  • 显示颜色： 大学红
  • 款式： BV5984-600

Nike Sportswear

¥649

起绒设计，焕新佳选

Nike Sportswear 女子套头连帽衫采用舒适针织面料，结合舒适风帽和出众设计，别具匠心。

其他细节

  • 反面起绒针织面料，质感柔软
  • 罗纹设计帮助应对不良天气，提升包覆效果

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料/口袋包：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学红
  • 款式： BV5984-600

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。