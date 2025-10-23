Nike Sportswear
女子套头连帽衫
¥649
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子套头连帽衫采用舒适针织面料，结合舒适风帽和出众设计，别具匠心。
- 显示颜色： 大学红
- 款式： BV5984-600
起绒设计，焕新佳选
Nike Sportswear 女子套头连帽衫采用舒适针织面料，结合舒适风帽和出众设计，别具匠心。
其他细节
- 反面起绒针织面料，质感柔软
- 罗纹设计帮助应对不良天气，提升包覆效果
产品细节
- 侧边口袋设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料/口袋包：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
