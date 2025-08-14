Nike Sportswear
女子宽松中腰图案短裤
28% 折让
Nike Sportswear 女子宽松中腰图案短裤焕新经典设计， 采用富有光泽的针织面料，垂坠得体，随行而动，塑就自如无拘的迈步体验。
- 显示颜色： 黑/煤黑/煤黑
- 款式： HJ0164-010
其他细节
- 裤脚饰有条纹镶边，彰显复古运动风范
- 弹性腰部搭配抽绳，缔造恰到好处的贴合感
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 刺绣图案
- 插手口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
