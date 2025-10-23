Nike Sportswear
女子宽松工装半身裙
26% 折让
Nike Sportswear 女子宽松工装半身裙采用棉帆布面料，挺括耐穿。 腰部和裙摆搭配松紧抽绳，可供自行调节贴合度。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HV2497-010
Nike Sportswear
26% 折让
Nike Sportswear 女子宽松工装半身裙采用棉帆布面料，挺括耐穿。 腰部和裙摆搭配松紧抽绳，可供自行调节贴合度。
产品细节
- 面料：100% 棉。 上部口袋：100% 聚酯纤维
- 左侧工装口袋饰有刺绣耐克勾标志
- 弹性腰部设计
- 腰部和裙摆配有松紧抽绳和栓扣
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HV2497-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。