 
Nike Sportswear 女子拒水梭织工装中长半身裙 - 黑

Nike Sportswear

女子拒水梭织工装中长半身裙

20% 折让
黑
珍珠灰

中长款还是短款？Nike Sportswear 女子拒水梭织工装中长半身裙采用不易撕裂拒水面料结合宽松版型，裙身工装口袋上方配有拉链，让你轻松做出选择。裙摆松紧抽绳设计，助你打造多变造型。


  • 显示颜色：
  • 款式： IH9275-010

其他细节

  • 弹性腰部设计，带来舒适贴合的穿着感受
  • 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机

产品细节

  • 裙身工装口袋搭配隐藏式按扣
  • 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
