Nike Sportswear
女子拒水梭织工装中长半身裙
41% 折让
中长款还是短款？Nike Sportswear 女子拒水梭织工装中长半身裙采用不易撕裂拒水面料结合宽松版型，裙身工装口袋上方配有拉链，让你轻松做出选择。裙摆松紧抽绳设计，助你打造多变造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH9275-010
其他细节
- 弹性腰部设计，带来舒适贴合的穿着感受
- 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
产品细节
- 裙身工装口袋搭配隐藏式按扣
- 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
- 100% 锦纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
