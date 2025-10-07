 
Nike Sportswear 女子摇粒绒运动夹克 - 黑

Nike Sportswear

女子摇粒绒运动夹克

黑
帆白

Nike Sportswear 女子摇粒绒运动夹克采用宽松版型，兼具时尚外观。该款夹克从复古运动服中汲取设计灵感，采用摇粒绒面料结合落肩设计，焕新演绎经典版型，营造充裕活动空间。


  • 显示颜色：
  • 款式： HQ7977-010

Nike Sportswear

其他细节

  • 该夹克采用摇粒绒面料结合梭织里料，是一款舒适温暖的叠搭佳选
  • 罗纹袖口和下摆设计，有助锁住身体热量

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

