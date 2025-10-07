Nike Sportswear
女子摇粒绒运动夹克
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子摇粒绒运动夹克采用宽松版型，兼具时尚外观。该款夹克从复古运动服中汲取设计灵感，采用摇粒绒面料结合落肩设计，焕新演绎经典版型，营造充裕活动空间。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ7977-010
其他细节
- 该夹克采用摇粒绒面料结合梭织里料，是一款舒适温暖的叠搭佳选
- 罗纹袖口和下摆设计，有助锁住身体热量
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
