Nike Sportswear
女子整版图案梭织长裤
10% 折让
Nike Sportswear 女子整版图案梭织长裤采用锦纶面料，结合超宽松版型和中腰设计，彰显醒目运动风范。弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感。
- 显示颜色： 大学灰/帆白
- 款式： IB7267-009
Nike Sportswear
10% 折让
Nike Sportswear 女子整版图案梭织长裤采用锦纶面料，结合超宽松版型和中腰设计，彰显醒目运动风范。弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感。
其他细节
锦纶梭织面料，轻盈舒适
产品细节
- 仅 009 配色采用网眼布拼接里料设计
- 面料：100% 锦纶
- 弹性腰部搭配抽绳
- 口袋设计
- 右臀部刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 大学灰/帆白
- 款式： IB7267-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。