 
Nike Sportswear 女子整版图案梭织长裤 - 大学灰/帆白

Nike Sportswear

女子整版图案梭织长裤

Nike Sportswear 女子整版图案梭织长裤采用锦纶面料，结合超宽松版型和中腰设计，彰显醒目运动风范。弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感。


  • 显示颜色： 大学灰/帆白
  • 款式： IB7267-009

其他细节

 锦纶梭织面料，轻盈舒适

产品细节

  • 仅 009 配色采用网眼布拼接里料设计
  • 面料：100% 锦纶
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 口袋设计
  • 右臀部刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。