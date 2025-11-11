Nike Sportswear
女子梭织轻便型上衣
22% 折让
Nike Sportswear 女子梭织轻便型上衣采用超宽松版型，结合经哑光处理的轻盈梭织面料，为你的造型融入大胆风范。插手口袋设计，便于存储基本物件。
- 显示颜色： 帆白/热情红/黑
- 款式： IH8479-133
产品细节
- 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维
- 领口拉链开襟设计
- 插手口袋
- 袖口和下摆采用弹性设计
- 丝网印制图案设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
