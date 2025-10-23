Nike Sportswear
女子梭织长裤
¥649
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear 女子梭织长裤，随心律动。图案和配色的设计灵感源自令你感到舒适的场所，而梭织材料则专为舒适而设计。腰部和裤脚搭配弹性抽绳，可自由调整形状，打造成阔腿或锥形剪裁，尽显运动鞋魅力。
- 显示颜色： 开司米原色
- 款式： DM7910-715
流线设计，专属舒适
自行调节贴合度
腰部和裤脚搭配弹性抽绳，可在运动中自由调节贴合度与变换造型。
大地元素
图案灵感源于自然，宣扬爱与关怀，穿上后时刻提醒你要保持积极态度。
产品细节
- 宽松版型，缔造休闲舒适感受
- 60% 棉/37% 锦纶/3% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
