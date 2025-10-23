Nike Sportswear

¥649

流线设计，专属舒适

穿上 Nike Sportswear 女子梭织长裤，随心律动。图案和配色的设计灵感源自令你感到舒适的场所，而梭织材料则专为舒适而设计。腰部和裤脚搭配弹性抽绳，可自由调整形状，打造成阔腿或锥形剪裁，尽显运动鞋魅力。

自行调节贴合度 腰部和裤脚搭配弹性抽绳，可在运动中自由调节贴合度与变换造型。 大地元素 图案灵感源于自然，宣扬爱与关怀，穿上后时刻提醒你要保持积极态度。