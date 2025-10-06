Nike Sportswear
女子水洗 Oversize 风T恤
40% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风T恤采用超宽松版型结合落肩设计，塑就应季佳选单品。该T恤饰有“The Goddess of Victory”（胜利女神）图案和“1972”字样，旨在致敬 Nike 和敢于追求成功之人。
- 显示颜色： 煤黑
- 款式： HF6292-060
Nike Sportswear
40% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风T恤采用超宽松版型结合落肩设计，塑就应季佳选单品。该T恤饰有“The Goddess of Victory”（胜利女神）图案和“1972”字样，旨在致敬 Nike 和敢于追求成功之人。
其他细节
- 日常棉料，柔软轻盈
- 落肩设计搭配超宽松版型，营造休闲舒适的穿着体验
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑
- 款式： HF6292-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。