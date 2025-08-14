 
Nike Sportswear 女子水洗 Oversize 风T恤 - 煤黑

Nike Sportswear

女子水洗 Oversize 风T恤

31% 折让
煤黑
帆白

Nike Sportswear 女子 Oversize 风T恤采用超宽松版型结合落肩设计，塑就应季佳选单品。该T恤饰有“The Goddess of Victory”（胜利女神）图案和“1972”字样，旨在致敬 Nike 和敢于追求成功之人。


  • 显示颜色： 煤黑
  • 款式： HF6292-060

Nike Sportswear

31% 折让

Nike Sportswear 女子 Oversize 风T恤采用超宽松版型结合落肩设计，塑就应季佳选单品。该T恤饰有“The Goddess of Victory”（胜利女神）图案和“1972”字样，旨在致敬 Nike 和敢于追求成功之人。

其他细节

  • 日常棉料，柔软轻盈
  • 落肩设计搭配超宽松版型，营造休闲舒适的穿着体验

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑
  • 款式： HF6292-060

尺寸与尺码

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。