Nike Sportswear
女子牛仔布短裤
Nike Sportswear 女子牛仔布短裤采用匠心设计，堪称夏日佳选。 耐穿牛仔布结合宽松版型，营造休闲舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 浅军械蓝
- 款式： IF0624-440
产品细节
- 弹性腰部设计
- 侧边口袋和后身口袋
- 背面饰有复古蓝带体育公司标签
- 面料：100% 棉。 口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
