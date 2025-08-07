Nike Sportswear
女子牛仔布长裤
24% 折让
Nike Sportswear 女子牛仔布长裤兼具出众外观和时尚风范，焕新演绎人气单品。宽松版型，经久耐穿，打造 Nike 经典牛仔布之作。
- 显示颜色： 浅军械蓝
- 款式： IF0625-440
产品细节
- 拉链门襟搭配按扣设计
- 裤袢设计
- 侧边插手口袋和后身口袋
- 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
