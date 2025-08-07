 
Nike Sportswear 女子牛仔布长裤 - 浅军械蓝

Nike Sportswear

女子牛仔布长裤

24% 折让

Nike Sportswear 女子牛仔布长裤兼具出众外观和时尚风范，焕新演绎人气单品。宽松版型，经久耐穿，打造 Nike 经典牛仔布之作。


  • 显示颜色： 浅军械蓝
  • 款式： IF0625-440

产品细节

  • 拉链门襟搭配按扣设计
  • 裤袢设计
  • 侧边插手口袋和后身口袋
  • 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
