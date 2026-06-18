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Nike Sportswear
女子紧身抹胸上衣
¥299
简约款式，彰显个性。Nike Sportswear 女子紧身抹胸上衣采用弹性面料，舒适贴合。内置无罩杯运动内衣搭配胸口上缘弹性设计，营造稳固舒适的穿着体验，助你自信出行。
- 显示颜色： 上升粉/金属银
- 款式： IU2642-621
Nike Sportswear
¥299
简约款式，彰显个性。Nike Sportswear 女子紧身抹胸上衣采用弹性面料，舒适贴合。内置无罩杯运动内衣搭配胸口上缘弹性设计，营造稳固舒适的穿着体验，助你自信出行。
产品细节
- 椭圆形耐克勾标志
- 内侧配有挂环
- 面料/里料拼接：62% 棉/32% 聚酯纤维/6% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 上升粉/金属银
- 款式： IU2642-621
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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