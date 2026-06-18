 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Sportswear 女子紧身抹胸上衣 - 上升粉/金属银

Nike Sportswear

女子紧身抹胸上衣

¥299
上升粉/金属银
黑/金属银
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

简约款式，彰显个性。Nike Sportswear 女子紧身抹胸上衣采用弹性面料，舒适贴合。内置无罩杯运动内衣搭配胸口上缘弹性设计，营造稳固舒适的穿着体验，助你自信出行。


  • 显示颜色： 上升粉/金属银
  • 款式： IU2642-621

Nike Sportswear

¥299

简约款式，彰显个性。Nike Sportswear 女子紧身抹胸上衣采用弹性面料，舒适贴合。内置无罩杯运动内衣搭配胸口上缘弹性设计，营造稳固舒适的穿着体验，助你自信出行。

产品细节

  • 椭圆形耐克勾标志
  • 内侧配有挂环
  • 面料/里料拼接：62% 棉/32% 聚酯纤维/6% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 上升粉/金属银
  • 款式： IU2642-621

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。