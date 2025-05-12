 

Nike Sportswear

女子纯棉T恤

¥239¥29920% 折让
海岸绿/海岸绿
巴洛克棕/橄榄绿
黑/尘光子色

复古格调，宽松版型，再加柔软质感。你对T恤还有什么要求？Nike Sportswear 女子T恤采用轻盈针织棉料，塑就出众垂坠效果，巧糅刺绣细节，提升造型格调。


  • 显示颜色： 海岸绿/海岸绿
  • 款式： FZ4886-361

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复古格调，宽松版型，再加柔软质感。你对T恤还有什么要求？Nike Sportswear 女子T恤采用轻盈针织棉料，塑就出众垂坠效果，巧糅刺绣细节，提升造型格调。

产品细节

  • 100% 棉
  • 刺绣“Just Do It”字样
  • 左侧衣袖饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 海岸绿/海岸绿
  • 款式： FZ4886-361

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