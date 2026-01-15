Nike Sportswear
女子褶裥拼接长裤
¥699
Nike Sportswear 女子褶裥拼接长裤具有出众垂坠效果，塑就随行而动的穿着体验。采用宽松版型，外侧巧搭褶裥拼接设计，焕新演绎运动风单品。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IM7460-010
产品细节
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。中部拼接：100 聚酯纤维
- 腰部左侧饰有刺绣耐克勾勾标志
- 中腰设计
- 弹性腰部设计
- 可机洗
