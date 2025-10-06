Nike Sportswear
女子褶饰梭织半身裙
41% 折让
Nike Sportswear 女子褶饰梭织半身裙采用宽松版型设计，助你畅动自如，轻松驾驭不同场合。裙身正面融入系带设计，方便调节造型；裙摆搭配褶饰元素，增添层次感；梭织面料，塑就百穿不厌的佳选单品。
- 显示颜色： 白色
- 款式： II1948-100
Nike Sportswear
41% 折让
Nike Sportswear 女子褶饰梭织半身裙采用宽松版型设计，助你畅动自如，轻松驾驭不同场合。裙身正面融入系带设计，方便调节造型；裙摆搭配褶饰元素，增添层次感；梭织面料，塑就百穿不厌的佳选单品。
其他细节
- 弹性腰部搭配松紧抽绳，易于调节，舒适贴合
- 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： II1948-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。