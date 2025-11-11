Nike Sportswear
女子针织中腰阔腿运动裤
11% 折让
Nike Sportswear 女子针织中腰阔腿运动裤舒适非凡，缔造佳选单品。质感柔软，厚度适中，打造基础装备，助你发挥出色表现。阔腿剪裁，助你畅动自如。
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： II1870-063
Nike Sportswear
11% 折让
Nike Sportswear 女子针织中腰阔腿运动裤舒适非凡，缔造佳选单品。质感柔软，厚度适中，打造基础装备，助你发挥出色表现。阔腿剪裁，助你畅动自如。
其他细节
- 针织面料，舒适非凡
- 侧缝口袋，方便快速收纳
产品细节
- 弹性中腰设计搭配抽绳
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：50% 聚酯纤维/25% 棉/25% 粘纤口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： II1870-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。