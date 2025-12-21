 
Nike Sportswear 女子针织圆领运动衫 - 调色暗灰

Nike Sportswear

女子针织圆领运动衫

14% 折让

Nike Sportswear 女子针织圆领运动衫简约休闲，彰显经典风范。法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。配色 133 、677 为圣诞系列精选配色。


  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： IO7829-063

产品细节

  • 罗纹下摆和袖口
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。