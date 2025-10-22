穿上这款舒适贴合的 Nike Sportswear 女子长袖拉链开襟上衣，彰显个性风格。双向拉链开襟设计，可自行调整贴合度，打造多变造型；柔软罗纹面料弹性适中，为你打造心无旁骛的运动体验。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。