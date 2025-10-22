 
Nike Sportswear 女子长袖拉链开襟上衣鱼骨衣 - 黑

Nike Sportswear

女子长袖拉链开襟上衣鱼骨衣

40% 折让
黑
白色

穿上这款舒适贴合的 Nike Sportswear 女子长袖拉链开襟上衣，彰显个性风格。双向拉链开襟设计，可自行调整贴合度，打造多变造型；柔软罗纹面料弹性适中，为你打造心无旁骛的运动体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： FD2377-010

NIKE AIR 细节

刺绣标志结合品牌标志拉链头，尽显挚爱品牌格调。

罗纹面料

采用随行而动的柔软罗纹面料，营造休闲风范，堪称日常穿搭佳选。

其他细节

AIR 后领内里镶边设计，提升造型格调

产品细节

  • 95% 棉/5% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FD2377-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。