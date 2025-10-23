 
Nike Sportswear 女子长袖针织上衣 - 砂岩灰粉/深藏青

Nike Sportswear

女子长袖针织上衣

12% 折让
砂岩灰粉/深藏青
鲜亮勃艮第酒红/波罗的海蓝
深藏青/砂岩灰粉

Nike Sportswear 女子长袖针织上衣采用运动风格设计，打造日常佳选。精制提花面料，融入哑光和光泽效果，增添精致层次感，塑就出众垂坠效果。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉/深藏青
  • 款式： IM7453-667

Nike Sportswear

其他细节

落肩设计结合宽松版型，塑就轻松休闲外观

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 罗纹袖口和衣领
  • 宽松版型
  • 衣领到袖口采用滚边设计
  • 可机洗
