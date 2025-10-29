Nike Sportswear
女子T恤
33% 折让
复古格调，宽松版型，再加柔软质感。你对T恤还有什么要求？Nike Sportswear 女子T恤采用轻盈针织棉料，塑就出众垂坠效果，巧糅刺绣细节，提升造型格调。
- 显示颜色： 海岸绿/海岸绿
- 款式： FZ4886-361
产品细节
- 100% 棉
- 左侧衣袖饰有刺绣耐克勾勾标志
- 刺绣“Just Do It”字样
- 可机洗
-
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
