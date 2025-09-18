Nike Sportswear
婴童印花圆领上衣
16% 折让
Nike Sportswear 婴童印花圆领上衣饰有体育运动风纹理图案，采用棉与聚酯纤维混纺而成的法式毛圈面料，柔软舒适，可轻松内搭背心或T恤，缔造出众包覆效果。该上衣采用轻微落肩设计，轻松自在，可搭配 Nike Sportswear 下装，打造风格统一的造型，与小宝贝的运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 浅烟灰
- 款式： IO2785-077
产品细节
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
