Nike Sportswear 婴童印花圆领上衣饰有体育运动风纹理图案，采用棉与聚酯纤维混纺而成的法式毛圈面料，柔软舒适，可轻松内搭背心或T恤，缔造出众包覆效果。该上衣采用轻微落肩设计，轻松自在，可搭配 Nike Sportswear 下装，打造风格统一的造型，与小宝贝的运动鞋相得益彰。

显示颜色： 浅烟灰

款式： IO2785-077