Nike Sportswear
婴童法式毛圈连帽衫和长裤套装
30% 折让
Nike Sportswear 婴童法式毛圈连帽衫和长裤套装采用棉与聚酯纤维混纺而成的法式毛圈面料，饰有体育风格主题图案，让小宝贝随时随地畅享舒适非凡的穿着体验。 连帽衫可轻松内搭背心或T恤，采用落肩设计，营造休闲体验。 长裤采用弹性腰部，塑就舒适贴合感，搭配锥形裤筒，缔造舒适的穿着感受。 一起来运动吧！
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO2784-010
其他细节
两件单品均可与小宝贝衣橱里的其他单品混搭
产品细节
- 连帽衫/长裤：60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
