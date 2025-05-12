 

Nike Sportswear

巴恩风女子 Oversize 风上衣

¥659¥94930% 折让

Nike Sportswear 女子 Oversize 风上衣采用超宽松版型结合轻盈合成材质填充物，为造型增添层次感。缎面面料，增添光泽感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/帆白/大学红/帆白
  • 款式： HF9436-010

Nike Sportswear

¥659¥94930% 折让

Nike Sportswear 女子 Oversize 风上衣采用超宽松版型结合轻盈合成材质填充物，为造型增添层次感。缎面面料，增添光泽感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。

产品细节

  • 面料/填充物：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶
  • 弹性下摆
  • 正面魔术贴粘扣式翻盖口袋
  • 胸部左侧绣有耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白/大学红/帆白
  • 款式： HF9436-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。