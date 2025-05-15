Nike Sportswear
巴恩风女子 Oversize 风上衣
¥949
Nike Sportswear 女子 Oversize 风上衣采用超宽松版型结合轻盈合成材质填充物，为造型增添层次感。缎面面料，增添光泽感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 黑/帆白/大学红/帆白
- 款式： HF9436-010
Nike Sportswear
¥949
Nike Sportswear 女子 Oversize 风上衣采用超宽松版型结合轻盈合成材质填充物，为造型增添层次感。缎面面料，增添光泽感，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
产品细节
- 面料/填充物：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶
- 弹性下摆
- 正面魔术贴粘扣式翻盖口袋
- 胸部左侧绣有耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白/大学红/帆白
- 款式： HF9436-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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