Nike Sportswear 幼童印花圆领上衣采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软法式毛圈面料，结合体育运动风纹理图案，可轻松内搭背心或T恤，缔造舒适包覆效果。该上衣采用轻微落肩设计，轻松自在，可搭配 Nike Sportswear 下装，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

