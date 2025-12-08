 
Nike Sportswear 幼童印花针织连帽衫 - 深藏青

Nike Sportswear

幼童印花针织连帽衫

17% 折让

Nike Sportswear 幼童印花针织连帽衫采用超宽松版型，演绎体育运动风格，令孩子舒适包覆感受。柔软棉混纺面料结合袋鼠式口袋，便于存放小物件；落肩设计营造轻松穿着感。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： IO6125-410

产品细节

  • 面布：41% 粘纤/39% 棉/15% 聚酯纤维/5% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： IO6125-410

