Nike Sportswear
幼童印花针织连帽衫
17% 折让
Nike Sportswear 幼童印花针织连帽衫采用超宽松版型，演绎体育运动风格，令孩子舒适包覆感受。柔软棉混纺面料结合袋鼠式口袋，便于存放小物件；落肩设计营造轻松穿着感。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： IO6125-410
产品细节
- 面布：41% 粘纤/39% 棉/15% 聚酯纤维/5% 氨纶
- 可机洗
