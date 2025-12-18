Nike Sportswear
幼童梭织上衣
35% 折让
Nike Sportswear 幼童梭织上衣采用梭织锦纶面料结合超宽松版型，缔造轻盈舒适的穿着体验；落肩设计，轻松自在。衣袖透气网眼布镶嵌设计与网眼布针织聚酯纤维全衬里，帮助孩子在运动时保持清爽。
- 显示颜色： 浅骨色
- 款式： IO2763-072
产品细节
- 梭织布：100% 锦纶。袖子拼片/里布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
