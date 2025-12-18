 
Nike Sportswear 幼童梭织上衣 - 浅骨色

Nike Sportswear

幼童梭织上衣

35% 折让

Nike Sportswear 幼童梭织上衣采用梭织锦纶面料结合超宽松版型，缔造轻盈舒适的穿着体验；落肩设计，轻松自在。衣袖透气网眼布镶嵌设计与网眼布针织聚酯纤维全衬里，帮助孩子在运动时保持清爽。


  • 显示颜色： 浅骨色
  • 款式： IO2763-072

Nike Sportswear

35% 折让

Nike Sportswear 幼童梭织上衣采用梭织锦纶面料结合超宽松版型，缔造轻盈舒适的穿着体验；落肩设计，轻松自在。衣袖透气网眼布镶嵌设计与网眼布针织聚酯纤维全衬里，帮助孩子在运动时保持清爽。

产品细节

  • 梭织布：100% 锦纶。袖子拼片/里布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅骨色
  • 款式： IO2763-072

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。