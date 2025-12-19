Nike Sportswear 幼童法式毛圈长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软法式毛圈面料，是一款百搭实穿的衣橱基本单品，玩耍休闲两相宜。 侧边网眼布拼接覆面结合弹性腰部，为孩子带来舒适贴合感；锥形裤筒搭配罗纹裤管口，塑就舒适稳固的穿着感受；侧边口袋，便于存取随身物品。 可搭配 Nike Sportswear 上衣，打造风格统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

显示颜色： 黑

款式： IO2697-010