Nike Sportswear
情人节女子拒水梭织夹克防晒衣
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子拒水梭织夹克防晒衣以简约和功能性为设计理念，采用可收紧腰部设计，搭配拒水起皱梭织面料，助你从容应对日常挑战。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV8727-010
其他细节
- 腰部设有松紧抽绳和绳扣设计，可供轻松调节贴合度
- 哑光锦纶面料经久耐穿，塑就起皱外观
- 面料经拒水处理，能在小雨天气中帮助保持干爽
- 翻盖口袋搭配魔术贴粘扣，方便收纳零碎物品
产品细节
- UPF 40+
- NIKE 标志刺绣
- 弹性袖口
- 全长拉链开襟设计
- 100% 锦纶
- 可机洗
