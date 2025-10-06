 
Nike Sportswear 情人节女子拒水梭织夹克防晒衣 - 黑

Nike Sportswear

情人节女子拒水梭织夹克防晒衣

36% 折让
黑
帆白

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子拒水梭织夹克防晒衣以简约和功能性为设计理念，采用可收紧腰部设计，搭配拒水起皱梭织面料，助你从容应对日常挑战。


  • 显示颜色：
  • 款式： HV8727-010

其他细节

  • 腰部设有松紧抽绳和绳扣设计，可供轻松调节贴合度
  • 哑光锦纶面料经久耐穿，塑就起皱外观
  • 面料经拒水处理，能在小雨天气中帮助保持干爽
  • 翻盖口袋搭配魔术贴粘扣，方便收纳零碎物品

产品细节

  • UPF 40+
  • NIKE 标志刺绣
  • 弹性袖口
  • 全长拉链开襟设计
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HV8727-010

