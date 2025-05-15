Nike Sportswear
情人节女子罗纹长袖短款上衣
¥359¥39910% 折让
Nike Sportswear 女子罗纹长袖短款上衣两侧采用抽绳设计，可供自主调节贴合感，助你打造专属格调。 轻盈罗纹面料，营造舒适体验，任你随心造型。
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： HV8728-063
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Nike Sportswear 女子罗纹长袖短款上衣两侧采用抽绳设计，可供自主调节贴合感，助你打造专属格调。 轻盈罗纹面料，营造舒适体验，任你随心造型。
产品细节
- 刺绣贴片
- 61% 聚酯纤维/30% 莱赛尔纤维/9% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： HV8728-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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