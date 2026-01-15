Nike Sportswear
情人节系列女子 Oversize 风高腰针织长裤
¥549
理想单品，衣橱佳选。Nike Sportswear 情人节系列女子 Oversize 风高腰针织长裤采用厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，非凡舒适。结合超宽松版型和高腰剪裁，营造轻松休闲的穿着感受。
- 显示颜色： 碳素灰
- 款式： IQ3941-063
Nike Sportswear
¥549
理想单品，衣橱佳选。Nike Sportswear 情人节系列女子 Oversize 风高腰针织长裤采用厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，非凡舒适。结合超宽松版型和高腰剪裁，营造轻松休闲的穿着感受。
产品细节
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 碳素灰
- 款式： IQ3941-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。