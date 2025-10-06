 
Nike Sportswear 杨力维同款女子宽松中腰图案短裤 - 黑/煤黑/煤黑

Nike Sportswear

杨力维同款女子宽松中腰图案短裤

42% 折让

Nike Sportswear 杨力维同款女子宽松中腰图案短裤焕新经典设计，采用富有光泽的针织面料，垂坠得体，随行而动，塑就自如无拘的迈步体验。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/煤黑
  • 款式： HJ0164-010

其他细节

  • 裤脚饰有条纹镶边，彰显复古运动风范
  • 弹性腰部搭配抽绳，缔造恰到好处的贴合感

产品细节

  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 刺绣图案
  • 插手口袋
  • 可机洗
尺寸与尺码

    宽松版型：宽大休闲

    中腰：略低于自然腰线（躯干最细的部位）

  • 尺码表

