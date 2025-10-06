 
Nike Sportswear 男子加衬夹克 - 浅卡其

Nike Sportswear

男子加衬夹克

25% 折让

Nike Sportswear 男子加衬夹克采用轻盈梭织面料，搭配刺绣元素和合成材质填充物，打造适合日常叠搭的舒适佳选。


  • 显示颜色： 浅卡其
  • 款式： IM9354-229

其他细节

  • 正面按扣开襟设计，可自主调整造型与包覆效果
  • 休闲剪裁，轻松舒适

产品细节

  • 插手口袋
  • 面料：100% 锦纶。 口袋/里料/填充物：100% 聚酯纤维    
  • 可机洗
