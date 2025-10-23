 
Nike Sportswear 男子印花梭织短裤 - 黑

Nike Sportswear

男子印花梭织短裤

26% 折让

Nike Sportswear 男子印花梭织短裤采用休闲设计，是你夏季探险的理想良伴。棉混纺面料略带弹性，轻盈舒适；结合中性图案设计，尽显运动鞋魅力。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF0378-010

Nike Sportswear

26% 折让

Nike Sportswear 男子印花梭织短裤采用休闲设计，是你夏季探险的理想良伴。棉混纺面料略带弹性，轻盈舒适；结合中性图案设计，尽显运动鞋魅力。

其他细节

  • 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就休闲舒适感受和自如运动体验
  • 弹性腰部搭配内置编织抽绳和打结抽绳头，可供自主调节贴合感
  • 口袋添加网眼布衬里，方便收纳随身物品

产品细节

  • 插手口袋
  • 后身拉链口袋
  • 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：98% 棉/2% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF0378-010

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。