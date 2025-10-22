Nike Sportswear
男子印花梭织短裤
33% 折让
Nike Sportswear 男子印花梭织短裤采用休闲设计，是你夏季探险的理想良伴。棉混纺面料略带弹性，轻盈舒适；结合中性图案设计，尽显运动鞋魅力。
- 显示颜色： 卡其
- 款式： IF0378-247
其他细节
- 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就休闲舒适感受和自如运动体验
- 弹性腰部搭配内置编织抽绳和打结抽绳头，可供自主调节贴合感
- 口袋添加网眼布衬里，方便收纳随身物品
产品细节
- 插手口袋
- 后身拉链口袋
- 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
- 面料：98% 棉/2% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
