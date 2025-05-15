Nike Sportswear
男子哈灵顿夹克
¥709¥89921% 折让
Nike Sportswear 男子哈灵顿夹克采用柔软灯芯绒面料，结合超宽松版型，塑就休闲百搭的经典之作。
- 显示颜色： 大学灰/貂棕/大学灰
- 款式： HV4774-009
Nike Sportswear
¥709¥89921% 折让
Nike Sportswear 男子哈灵顿夹克采用柔软灯芯绒面料，结合超宽松版型，塑就休闲百搭的经典之作。
其他细节
- 衣领设有纽扣搭绊，缔造经典时尚细节，同时提升包覆效果
- 弹性袖口和局部弹性下摆设计，有助稳固衣身
- 内侧接缝采用塔夫绸包边设计，顺滑舒适
产品细节
- 宽角领
- 正面斜角插手口袋
- 全长拉链开襟设计
- 胸部左侧绣有耐克勾勾轮廓标志
- 99% 棉/1% 其他纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学灰/貂棕/大学灰
- 款式： HV4774-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。