 

Nike Sportswear

男子哈灵顿夹克

¥709¥89921% 折让
大学灰/貂棕/大学灰
灰黑/大学灰/灰黑

Nike Sportswear 男子哈灵顿夹克采用柔软灯芯绒面料，结合超宽松版型，塑就休闲百搭的经典之作。


  • 显示颜色： 大学灰/貂棕/大学灰
  • 款式： HV4774-009

Nike Sportswear

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Nike Sportswear 男子哈灵顿夹克采用柔软灯芯绒面料，结合超宽松版型，塑就休闲百搭的经典之作。

其他细节

  • 衣领设有纽扣搭绊，缔造经典时尚细节，同时提升包覆效果
  • 弹性袖口和局部弹性下摆设计，有助稳固衣身
  • 内侧接缝采用塔夫绸包边设计，顺滑舒适

产品细节

  • 宽角领
  • 正面斜角插手口袋
  • 全长拉链开襟设计
  • 胸部左侧绣有耐克勾勾轮廓标志
  • 99% 棉/1% 其他纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学灰/貂棕/大学灰
  • 款式： HV4774-009

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