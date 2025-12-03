Nike Sportswear
男子法式毛圈圆领运动衫
18% 折让
舒适非凡，经典风范。Nike Sportswear 男子法式毛圈圆领运动衫采用厚实的法式毛圈面料，内里融入非起绒毛圈，表面触感顺滑，舒适非凡。宽松版型，营造宽松的穿着体验。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO2731-100
产品细节
- 罗纹下摆与袖口设计
- 88% 棉/12% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
