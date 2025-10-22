Nike Sportswear
男子法式毛圈套头连帽衫
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
衣橱佳选单品再添新意。 Nike Sportswear 男子法式毛圈套头连帽衫休闲舒适，是内搭T恤或外搭夹克的理想之选。 风帽搭配按扣设计，可供自主调节包覆效果。
- 显示颜色： 浅土褐/浅骨色/浅土褐
- 款式： FZ4765-104
Nike Sportswear
41% 折让
衣橱佳选单品再添新意。 Nike Sportswear 男子法式毛圈套头连帽衫休闲舒适，是内搭T恤或外搭夹克的理想之选。 风帽搭配按扣设计，可供自主调节包覆效果。
其他细节
- 法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
- 罗纹袖口和下摆，可在运动时稳固衣身
产品细节
- 袋鼠式口袋
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅土褐/浅骨色/浅土褐
- 款式： FZ4765-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。