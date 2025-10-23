Nike Sportswear
男子法式毛圈短袖上衣
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子法式毛圈短袖上衣采用柔软法式毛圈面料，以千禧年风格焕新演绎经典之作。
- 显示颜色： 爱琴海风暴蓝/白色/黑
- 款式： HJ6781-429
其他细节
- 采用厚实法式毛圈面料，塑就出众结构感
- 厚实针织面料结合内里非起绒毛圈，为你缔造舒适非凡的穿着体验
- 胸部、肩部和衣身采用宽松设计，缔造舒适自在感受和休闲造型
产品细节
- 100% 棉可机洗
