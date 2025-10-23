 
Nike Sportswear 男子法式毛圈短袖上衣 - 爱琴海风暴蓝/白色/黑

Nike Sportswear

男子法式毛圈短袖上衣

29% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子法式毛圈短袖上衣采用柔软法式毛圈面料，以千禧年风格焕新演绎经典之作。


  • 显示颜色： 爱琴海风暴蓝/白色/黑
  • 款式： HJ6781-429

Nike Sportswear

29% 折让

Nike Sportswear 男子法式毛圈短袖上衣采用柔软法式毛圈面料，以千禧年风格焕新演绎经典之作。

其他细节

  • 采用厚实法式毛圈面料，塑就出众结构感
  • 厚实针织面料结合内里非起绒毛圈，为你缔造舒适非凡的穿着体验
  • 胸部、肩部和衣身采用宽松设计，缔造舒适自在感受和休闲造型

产品细节

  • 100% 棉可机洗
  • 显示颜色： 爱琴海风暴蓝/白色/黑
  • 款式： HJ6781-429

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。