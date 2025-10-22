 
Nike Sportswear 男子薄绒连帽衫 - 卡其

Nike Sportswear 男子薄绒连帽衫采用匠心设计，巧妙平衡醒目设计与舒适感受。 罗纹袖口和下摆，帮助提升结构感；无抽绳设计，平添简约风范。 柔软厚实的针织面料，内里轻微加绒，缔造温暖舒适感受。


  • 显示颜色： 卡其
  • 款式： HJ1465-247

Nike Sportswear 男子薄绒连帽衫采用匠心设计，巧妙平衡醒目设计与舒适感受。 罗纹袖口和下摆，帮助提升结构感；无抽绳设计，平添简约风范。 柔软厚实的针织面料，内里轻微加绒，缔造温暖舒适感受。

其他细节

  • 针织面料，表面顺滑，内里轻微加绒，柔软舒适
  • 肩部、胸部和衣身采用宽松设计，塑就休闲舒适感受

产品细节

  • 面料/连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
