Nike Sportswear 男子薄绒连帽衫采用匠心设计，巧妙平衡醒目设计与舒适感受。 罗纹袖口和下摆，帮助提升结构感；无抽绳设计，平添简约风范。 柔软厚实的针织面料，内里轻微加绒，缔造温暖舒适感受。
- 显示颜色： 卡其
- 款式： HJ1465-247
Nike Sportswear 男子薄绒连帽衫采用匠心设计，巧妙平衡醒目设计与舒适感受。 罗纹袖口和下摆，帮助提升结构感；无抽绳设计，平添简约风范。 柔软厚实的针织面料，内里轻微加绒，缔造温暖舒适感受。
其他细节
- 针织面料，表面顺滑，内里轻微加绒，柔软舒适
- 肩部、胸部和衣身采用宽松设计，塑就休闲舒适感受
产品细节
- 面料/连帽里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 卡其
- 款式： HJ1465-247
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
