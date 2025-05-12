 

Nike Sportswear

男子长袖T恤

¥199¥25923% 折让
白色/黑
黑/白色

Nike Sportswear 男子长袖T恤采用柔软棉质针织面料，胸前绣有 NIKE 经典标志。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： AR5194-100

Nike Sportswear

¥199¥25923% 折让

时尚外观，经典舒适

Nike Sportswear 男子长袖T恤采用柔软棉质针织面料，胸前绣有 NIKE 经典标志。

其他细节

  • 针织棉料，质感柔软
  • 轻微落肩设计，塑就休闲外观，堪称日常佳选
  • 袖口和领口采用罗纹设计，提升舒适度和耐穿性

产品细节

  • 胸前饰以刺绣 NIKE 标志
  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： AR5194-100

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