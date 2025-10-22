Nike Sportswear
男子T恤
¥259
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子T恤采用匠心设计，带你探索漫画世界和运动鞋文化的交汇地带。Air Max 图案由 Nike 驻场艺术家 @vangoathe 设计，匠心诠释创作故事。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DB6152-010
Nike Sportswear
¥259
动漫元素，AIR 风范
经典T恤
采用顺滑面料，搭配干爽质地，略带自然垂坠效果，打造升级外观和质感。
动漫邂逅 Air Max
匠心图案将动画和运动鞋文化巧妙糅合，灵感源自两个不同领域中的协作精神、收藏家和创意元素。
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
