Nike Sportswear
男子T恤
15% 折让
Nike Sportswear 男子T恤柔软非凡，质感厚实，令基础单品尽显非凡格调。 该T恤采用宽松版型，结合落肩衣袖设计，塑就休闲外观。 刺绣和纹理印花图案组合设计，彰显精致风范。
- 显示颜色： 纯色
- 款式： HJ0615-901
产品细节
- 罗纹衣领
- 51% 莫代尔纤维/49% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
