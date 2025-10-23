 
Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列女子 Oversize 风圆领运动衫 - 帆白

Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列

女子 Oversize 风圆领运动衫

29% 折让

售罄：

此配色当前无货

灵动应万变，新年有得盘。Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列女子 Oversize 风圆领运动衫时尚有型、舒适百搭，伴你喜迎蛇年。 针织面料柔软挺括，加长罗纹袖口和下摆，结合超宽松版型，塑就潮流外观。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HV8462-133

Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列

29% 折让

灵动应万变，新年有得盘。Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列女子 Oversize 风圆领运动衫时尚有型、舒适百搭，伴你喜迎蛇年。 针织面料柔软挺括，加长罗纹袖口和下摆，结合超宽松版型，塑就潮流外观。

其他细节

  • 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
  • 落肩接缝结合超宽松版型，尽显休闲随性风范

产品细节

  • 加长罗纹袖口和下摆
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HV8462-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。