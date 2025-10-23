Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列
女子 Oversize 风圆领运动衫
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
灵动应万变，新年有得盘。Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列女子 Oversize 风圆领运动衫时尚有型、舒适百搭，伴你喜迎蛇年。 针织面料柔软挺括，加长罗纹袖口和下摆，结合超宽松版型，塑就潮流外观。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： HV8462-133
Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列
29% 折让
灵动应万变，新年有得盘。Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列女子 Oversize 风圆领运动衫时尚有型、舒适百搭，伴你喜迎蛇年。 针织面料柔软挺括，加长罗纹袖口和下摆，结合超宽松版型，塑就潮流外观。
其他细节
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
- 落肩接缝结合超宽松版型，尽显休闲随性风范
产品细节
- 加长罗纹袖口和下摆
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： HV8462-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。