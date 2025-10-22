 
Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列李梦同款女子双面穿夹克 - 黑

Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列

李梦同款女子双面穿夹克

36% 折让

售罄：

此配色当前无货

灵动应万变，新年有得盘。Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列女子双面穿夹克采用超宽松版型结合落肩设计，无论穿哪面，皆可轻松叠搭。其中一面采用整版抽象蛇纹绗缝设计，旨在致意蛇年。


  显示颜色：
  款式： HV8469-010

产品细节

  • 罗纹袖口和下摆
  • 一面设有插手口袋
  • 另一面左臂配有拉链口袋
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：100% 锦纶。罗纹拼接：99% 聚酯纤维/1% 其他纤维。填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HV8469-010

