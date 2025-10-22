Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列
李梦同款女子双面穿夹克
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
灵动应万变，新年有得盘。Nike Sportswear 耐克灵蛇迎新系列女子双面穿夹克采用超宽松版型结合落肩设计，无论穿哪面，皆可轻松叠搭。其中一面采用整版抽象蛇纹绗缝设计，旨在致意蛇年。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV8469-010
产品细节
- 罗纹袖口和下摆
- 一面设有插手口袋
- 另一面左臂配有拉链口袋
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：100% 锦纶。罗纹拼接：99% 聚酯纤维/1% 其他纤维。填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
